تغريدات النجوم.. مشاعر متدفقة في حب دبي

المصدر: دبي ـ جاسم حمد

ازدانت حسابات النجوم على وسائل التواصل الاجتماعي بالحفلات الفنية التي يحيونها في دبي، التي تستقبل النجوم اللامعين الذين وجدوا على خريطتها الإبداعية موطئ قدم لهم ليحلقوا بأصواتهم وإبداعاتهم في فضائها الواسع. كما كشفت حسابات الفنانين في الوطن العربي عن إطلالات باهرة، وأجندة فنية مزدحمة وموجة من التفاعلات مع انطلاق موسم الرياض 2021، الذي لاقى إقبالاً جماهيرياً ضخماً، وسط أجواء احتفالية باهرة.

«البيان» طافت بين حسابات النجوم وخرجت بباقة من التغريدات، والبداية كانت مع الفنان اللبناني أيمن زبيب الذي نشر عبر حسابه على «إنستغرام» مقاطع فيديو للحفل الذي أحياه في دبي، إذ قدم باقة من أجمل أغانيه وسط تفاعل وحماس الجمهور. وعبر الفنان عن حبه وعشقه لدبي عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي على «إنستغرام» قال فيه «بعد غياب طويل بجي على دبي اللي بحبها كتير كتير مع شباب أصحابي حسام ومحمد وإن شاء الله بتكون حفلة حلوة وبيشرفني ببتدي المشوار معكم بحبكم من كل قلبي وبحب كل اللي موجودين بدبي»

تفاعل وفرحة

ونشر الفنان المصري محمد رمضان عبر حسابه على «إنستغرام» مقاطع فيديو للحفل الغنائي الذي أحياه أول من أمس في دبي، ضمن فعاليات مهرجان «كل أفريقيا»، وسط تفاعل وفرحة عارمة للحضور. وقدم رمضان الحفل بمشاركة المطرب التنزاني دياموند بلتينموز.

وعبرت الفنانة اللبنانية، نادين نجيم، عن سعادتها الغامرة بانضمامها للجنة تحكيم مسابقة جمال الكون العالمية، والتي من المقرر إقامتها هذا العام بدبي في 7 نوفمبر المقبل، من خلال نشرها صورة لها عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» وملامح الفرح مرسومة على وجهها، وأرفقت تعليقاً كتبت فيه «إنّ مسابقة ملكة جمال الكون الخاصة بالإمارات ليست فقط لاستعراض الجمال أو الاحتفاء بالذكاء، بل هي مسابقة تتطلّب الشجاعة والعطف لخدمة أهداف معينة. كما أنها تتمحور حول تمكين النساء الأخريات واختيار اللطف في أقوالنا وأفعالنا».

مقاطع فيديو

وظهرت الفنانة أحلام في مقطع فيديو نشر عبر حسابها الرسمي على «تويتر» أثناء وصولها إلى حفل افتتاح موسم الرياض 2021 وهي تلتقط صوراً بجوالها للحدث، وكتبت معلقة «أنظار العالم كلها تتجه إلى الرياض.. موسم الرياض، ما شاء الله جهود جبارة وإبداع يفوق الوصف».

فيما نشر الفنان حسين الجسمي عبر حسابه على «إنستغرام» مقطع فيديو عن افتتاح موسم الرياض وكتب معلقاً «يا هلا وسهلا بالجميع في بلدكم.. موسم الرياض».

وتفاعلت الفنانة نوال الكويتية مع افتتاح موسم الرياض 2021 عبر نشرها مقطع فيديو على حسابها الرسمي على «تويتر» وكتبت معلقة «الله الله شعور غريب ويفزز القلب ألف مبروك افتتاح رائع.. موفقين إن شاء الله».

صور وإطلالات

وأبهرت الفنانة بلقيس، جمهورها، بإطلالتها في عيد ميلادها الـ33، ونشرت مجموعة صور جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» كُتب على إحداها «كل عام وأنتي بألف خير ودومك مصدر قوة وإلهام للجميع».

ونشر الملحن الإماراتي فايز السعيد عبر حسابه على «إنستغرام» صورة تجمعه مع الإعلامي بركات الوقيان وكتب السعيد معلقاً «كواليس تصوير حلقة خاصة مع الإعلامي القدير بركات الوقيان انتظرونا قريباً، فايز السعيد، بركات الوقيان».

وأطلت الفنانة هيفاء حسين على حسابها على «إنستغرام» بعدة صور من كواليس تصوير مسلسل «دحباش»، الذي تشارك فيه، وهو من تأليف مشاري حمود العميري، وإخراج حسين أبل. وفي إحدى الصور التي تجمعها مع مخرج العمل كتبت معلقة «أثناء النقاش على المشهد مع الأستاذ المخرج حسين ابل».

أغان جديدة

وروّج الفنان ماجد المهندس أغنيته الجديدة «مسكين»، والتي من المقرر أن يطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة. ونشر ماجد على حسابه الرسمي على «إنستغرام» البوستر الرسمي للأغنية، وعلق: «مسكين، قريباً، كلمات فيصل الشعلان، ألحان محمد طويحي، توزيع سيروس، مكس وماستر جاسم محمد».

ووصلت النجمة إليسا، يوم الخميس إلى بغداد، ونشرت صورة عبر حسابها على «تويتر»، وكتبت عليها معلقة: «وأخيراً بغداد العظيمة». وأحيت إليسا حفلاً غنائياً لأول مرة هناك، أمس، على مسرح سندباد لاند، قدمت خلاله باقة من أجمل أغانيها.

ونشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عبر حسابها على «إنستغرام» مقاطع فيديو لها في إحدى الحفلات الغنائية في تونس، حيث أشعلت أجواء الحفل بإطلالاتها الساحرة التي جعلتها محط أنظار الجميع وحديث وسائل التواصل الاجتماعي.