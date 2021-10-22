جدل واسع حول طلاق نانسي عجرم.. وفادي الهاشم يرد

المصدر: البيان

أثار الإعلامي اللبناني إيلي باسيل جدلاً واسعاً بخصوص طلاق المطربة اللبنانية نانسي عجرم من زوجها فادي الهاشم.

وعلَّق باسيل على صورة لنانسي نشرها عبر حسابه في «إنستغرام»، قائلاً: «عتاب ولوم من غير فراق، أكيد هنوصل لاتفاق، لو مش عشانا في حدّ بينا ممكن يضيع من الفراق»، الأمر الذي فُسِّر من رواد التواصل الاجتماعي بأن انفصالاً وقع بين النجمة وزوجها.

وأكد صحة هذه الأنباء تداول الكثيرين خلال الساعات الماضية عدداً من المنشورات تفيد بطلاق نانسي وفادي.

ولم تحسم نانسي الجدل المثار حولها، والتزمت الصمت دون أي تأكيد أو نفي، إلا أن مقطعاً صوتياً انتشر عبر وسائل التواصل اشتمل على تسجيل لزوج نانسي ينفي فيه صحة تلك الأنباء.