أمسية سينمائية خاصة للسيدات لمتابعة «الليلة الماضية في سوهو»

المصدر: دبي - البيان

توجه روكسي سينما دعوة حصرية للسيدات، لحضور الإطلاق الرسمي للفيلم المرتقب «الليلة الماضية في سوهو»، وذلك يوم 26 أكتوبر في سيتي ووك، وذا بيتش، ضمن فعاليات أمسية السيدات، التي تحظى بالشهرة في روكسي سينما.

وتقدم روكسي سينما لضيفاتها من السيدات أمسية مميزة لا يمكن نسيانها، إذ تفتح أبوابها أمام كل السيدات من كل أنحاء الدولة لحضور الفيلم الجديد، ولأول مرة وقبل العرض الرسمي المقرر، خلال الربع الرابع من عام 2021. تحظى السيدات بتجربة استثنائية حافلة بالأنشطة الترفيهية مع صديقاتهن في رحاب صالة روكسي سينما بلاتينيوم، بدءاً من الساعة 7 مساء، يتخللها رحلة غنية بالنكهات اللذيذة مع المقبلات الشهية والأطباق الرئيسية المحضرة بإتقان والموكتيلات المنعشة.

يبدأ عرض الفيلم في تمام الساعة 8 مساء، لإتاحة متسع من الوقت للجلوس على المقاعد الجلدية ضمن أجواء فاخرة ومميزة، كل هذا مقابل 120 درهماً فقط! يشهد الفيلم مشاركة الممثلة أنيا تايلور جوي في الفيلم، الذي يحكي قصة فتاة لديها شغف بتصاميم اﻷزياء، لكن سرعان ما يتحول حلمها إلى كابوس، إذ تجد نفسها عائدة بالزمن إلى الستينيات لتعيش حياة المغنية الطموحة، ولكن الأمور لا تسير كما يجب فتتحول أحلام الماضي إلى صراعات من الصعب تجاوزها. للحجز على الموقع theroxycinemas.com أو الحجز عبر تطبيق روكسي.