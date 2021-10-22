المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يختتم فعالياته اليوم

المصدر: تونس - البيان

تختتم اليوم بالعاصمة تونس فعاليّات الدورة الحادية والعشرين للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، «دورة التواصل والتجديد» هو شعار هذه الدورة من المهرجان الذي نظمه اتحاد إذاعات الدول العربية التابع لجامعة الدول العربية.

وتميّز المهرجان بانعقاد مؤتمر الإعلام العربي في دورته الأولى. افتتاح حضره عدد مهم من الإعلاميين والأكاديميين العرب لمناقشة التحديات التي تواجه الإعلام العمومي والوطني في مواجهة الإعلام التجاري من جهة والمنصات الرقمية ووسائل التواصل الإجتماعي، وكانت المداخلات على درجة عالية من الأهميّة، حاول أصحابها أن يرصدوا المشاكل وأن يطرحوا الحلول الملائمة لها. ومن المنتظر أن يحيي سهرة اختتام المهرجان الفنان السوري ناصيف زيتون.