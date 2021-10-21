«من أنتم؟».. إلهام شاهين توجه رسالة إلى منتقديها

المصدر: البيان

وجَّهت الفنانة المصرية إلهام شاهين رسالة شديدة اللهجة إلى منتقديها، بعد التصريح باعتزامها التبرع بالأعضاء عقب وفاتها.

وقالت النجمة، اليوم، عبر برنامج «إي تي بالعربي»: «عشان بكره السوشيال ميديا فمبقراش الانتقادات.. حد ماسكلي صفحاتي وأنا ببعتله الصور والتعليق، لكن عمري في حياتي لا قريت تعليق لا بالخير ولا بالشر».

وأضافت، معلِّقةً على الانتقادات التي تعرَّضت لها: «أقولهم: من أنتم؟ دول ناس بلا حيثية، وقاعدين يتسلوا وأنا معنديش وقت أتسلى، ولا عندي وقت أقنع حد بوجهة نظري، بس طبعاً في ناس بتقولي بيهاجموكي».

وتابعت: «الناس اللي هاجمتني عشان التبرع بالأعضاء وبتقول حرام، شوفوا رأي الدين والشيوخ اللي بتفهم يا جهلة بالدين».