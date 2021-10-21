وفاة الفيلسوف المصري حسن حنفي عن 86 عاماً

المصدر: البيان

توفي، اليوم، الفيلسوف المصري الدكتور حسن حنفي عن عمر ناهز 86 عاماً، حسبما أفاد موقع «اليوم السابع».

ويُعَدُّ الراحل واحداً من أهم المفكرين العرب المعاصرين أصحاب المشروعات الفكرية العربية، وأحد أشهر أساتذة الفلسفة في مصر.

وترك الدكتور حنفي العديد من الكتب الفكرية المهمة، أهمها: «التراث والتجديد»، و«من النقل إلى الإبداع»، و«موسوعة الحضارة العربية»، و«حوار المشرق والمغرب»، وغيرها.

وولد الفقيد في القاهرة عام 1935، وتخرج في كلية الآداب بقسم الفلسفة في جامعة القاهرة عام 1956، ثم سافر إلى فرنسا، وحصل هناك على الماجستير ودرجة دكتوراه الدولة من جامعة السوربون عام 1966.

وعمل مستشاراً لبرامج البحث العلمي لجامعة الأمم المتحدة، ويرجع إليه الفضل مع آخرين في الإشراف على إعادة تأسيس الجمعية الفلسفية المصرية عام 1989.