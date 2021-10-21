ابنة يونس شلبي توجه رسالة مؤثرة بشأن عدم تكريم والدها

المصدر: البيان

وجهت ابنة الفنان الراحل يونس شلبي رسالة مؤثرة حول وفاة والدها وعدم تكريمه بعد وفاته رغم ما قدمه للفن المصري.

وكتبت شيماء يونس شلبي، على صفحتها في تويتر "محدش كرمك يا حبيبي ولا جاب سيرتك من بعد وفاتك كأنك مقدمتش شيء للفن ربنا يرحمك يا احلي وأجمل اب في الدنيا ادعوله بالرحمة جزاكم الله خير".

وتوفي يونس شلبي في 12 نوفمبر 2007 بأزمة تنفسية حادة بعدما أجرى أكثر من عملية لزراعة شرايين في ساقه وجراحة قلب مفتوح وكان الأطباء قد قاموا بتغيير ثلاثة شرايين في القلب حتى توفي ودفن في مقابر العيسوي بالمنصورة في مصر.

محدش كرمك ياحبيبي ولا جاب سيرتك من بعد وفاتك كأنك مقدمتش شئ للفن 💔ربنا يرحمك يا احلي واجمل اب في الدنيا ادعوله بالرحمة جزاكم الله خير 🙏♥️ pic.twitter.com/g8XcM0jCdh — شيماء يونس شلبي (@Pa__sS__) October 20, 2021