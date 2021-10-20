هل رفضت أسرة نجل الفنان محمد عبد المطلب استلام جثمانه؟

المصدر: البيان

رفض مستشفى ابن رشد، التي توفى به نور عبد المطلب، نجل المطرب المصري الراحل محمد عبد المطلب، تسليم الجثمان الذي حدثت عليه معركة على استلامه.

ووقعت المعركة بين الجالية المصرية في المغرب، وبين جيران ونقيب الفنانين المغربيين هناك، كل منهم يريد استلام الجثمان ودفنه، في حين تناقلت مواقع إعلامية أخباراً عن رفض أسرته ترحيله إلى مصر.

وسعى السيناريست والشاعر، مدحت العدل، من جانبه في مصر التواصل مع السفير المغربي للتسريع بإجراء الدفن، وبناء عليه طلب منه السفير أن يقوم أحد أبنائه في مصر بالموافقة في أحد المقرات التابعة للخارجية بدفن والدهم خارج مصر، وبالفعل حدث.

والآن يرقد نور عبد المُطلب في إحدى ثلاجات مستشفى ابن رشد الجامعي، ينتظر انتهاء المعركة بين الغرباء عنه هناك، ليرقد أخيرًا "عود الدرة الوحدان"، ولأول مرة بسلام، خارج موطنه.

وأكد السيناريست مدحت العدل، أنه تواصل مع حفيد المطرب محمد عبدالمطلب عقب وفاة والده بعد ساعات من بتر ساقه بسبب مرض السكر في أحد المستشفيات في المغرب، لافتا إلى أنه طوال الفترة الماضية لم يعرف أن المطرب له من الأساس أولاد، وعلم بعد ذلك بالصدفة، موجها الشكر لقناة mbc المغرب، لأنهم تكلفوا بـ نور، ابن المطرب محمد عبدالمطلب لمدة عام في كل شيء.

وتابع العدل، ببرنامج "يحدث في مصر" ، المذاع على شاشة قناة mbc مصر، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أمس الثلاثاء، أنَّه حدث تدهور شديد في الفترة الأخيرة لنور محمد عبدالمطلب، كما أن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، علمت أيضًا بالصدفة ورغبت في علاجه بمصر، وتواصلنا مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وقررت تجهيز سيارة إسعاف مجهزة فور وصوله.

وأوضح، أنه تم التواصل مع وزارة الداخلية ومصلحة الجوازات والجنسية وأصدرت له وثيقة سفر، إضافة للسفير المصري بالمغرب، ولكن الحالة الصحية تدهورت وأصبح من الصعب سفره إلا بعد إجراء العملية، مؤكدا أنه لم يقصِّر معه أحد، ولكن قلبه لم يتحمل العملية وتوفاه الله، متابعا: "طلبوا مني دفنه في مصر، فقلت لهم دي مش بتاعتي".

وأضاف، أنه منذ حوالي أسبوعين أو ثلاثة علم بوجود نجل نور محمد عبدالمطلب في مصر، وتواصل معه، فأخذ رأيه فيما يتخذه من إجراء فقال له بما أن المغرب عاش فيها وقال إنهم رحبوا به فإذا دفن في المغرب أو مصر ففي النهاية هي أرض مسلمة ولا يوجد فارق،" الرجل كان متسع الصدر والفهم ووافق على رأيي".

ونفى العدل، رفض أسرة المتوفي استلام جثمانه أو دفنه في مصر، "الناس في منتهى الاحترام والمودة، وأخذوا رأيي، وابنه شاب وأنا بالنسبة له بمثابة عمه" .

توفي نور محمد عبدالمطلب، نجل المطرب الكبير محمد عبدالمطلب، بالأمس، بمستشفى" ابن رشد" بالدار البيضاء بعد معاناته من عدة أمراض أشهرها السكري الذي استدعى بتر قدمه أمس.

وهاجر نور عبد المطلب من مصر إلى المغرب منذ ما يقرب من 30 عاما واستقر فيها، ولكن ساءت حالته المادية والصحية مؤخرا، وتعرض لمضاعفات الإصابة بالسكري ما أدى لبتر ساقه اليمنى قبل وفاته.