سيف نبيل يطلق كليب أغنيته الجديدة «عالمية»

المصدر: دبي ـ البيان

أطلق القمة الفنان العراقي سيف نبيل، كليب أغنيته الجديدة، بعنوان «عالمية»، على قناته الخاصة على موقع يوتيوب. وقد تميّز الكليب ببساطته، حيث حرص مخرج العمل، دان حداد، على إظهار سيف بصورة جديدة ومختلفة عن كل ما قدمه سابقاً.

لاقت «عالمية» تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ اللحظات الأولى لإطلاقها، فقد حصدت مليون ونصف مشاهدة على يوتيوب فقط، خلال يومين من إطلاقها. و«عالمية» من توقيع المخرج دان حداد، كلمات محمد الواصف، وتوزيع عمر صباغ.

كما عبّر محبو سيف عن إعجابهم الكبير بالعمل، تاركين مجموعة من التعليقات الإيجابية والمشجعة حول الكليب والأغنية.

يذكر أن سيف قد حقق نجاحات كبيرة في الآونة الأخيرة، حيث حصدت بعض الأعمال مثل ممكن، ما أكدر أنساك، فدوة أروح أني وغيرهم، نسب مشاهدات عالية جداً على يوتيوب، ومختلف تطبيقات الموسيقى، الأمر الذي جعله من أهم نجوم الساحة الفنية في الوطن العربي.

من جهة أخرى، يستعد سيف لإطلاق عدة مشاريع فنية جديدة، إضافة إلى إحيائه سلسلة حفلات ضخمة قريباً. حيث التقى مؤخراً في دبي، مدير عام قطاعي الموسيقى والإذاعات في مجموعة إم بي سي، السيد زياد حمزة في مكاتب «إم بي سي غروب»، وتمّ الاتفاق على التعاون في ما بين الطرفين، والتحضير سوياً لمهرجان موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

حيث من المتوقع أن يقدم سيف استعراضات خاصة، وحفلات ضخمة هناك. حيث سيتجه في الأيام القليلة المقبلة إلى لبنان، لبدء التدريبات والتحضيرات لعرضه الاستعراضي، مع مجموعة من أهم المؤدين في الوطن العربي.

نشاط فني ملحوظ، يقوم به القمة سيف نبيل، في الآونة الأخيرة، فبعد أحيائه لحفل «ستار أون بورد»، الذي ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي، عقد سيف مؤخراً سلسلة اجتماعات عمل مثمرة في دبي، ستظهر نتائجها في الأيام القليلة المقبلة.

وبالتوازي، يستعد سيف لسلسلة أعمال فنية جديدة، وأهمها تصوير كليب لأغنيته الجديدة في منتصف أكتوبر الحالي، والتي ستبصر النور قريباً.

ويعيش الفنان العراقي نجاح أغنية «ممكن» والتي أطلقها على طريقة الفيديو كليب بالتعاون مع الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، وحقق العمل انتشار واسع خاصةً عبر تطبيق تيك توك إضافةً إلى يوتيوب بأكثر من 91 مليون مشاهدة في أشهر قليلة.

كما أطلق سيف نبيل أغنية سينجل حملت عنوان «ما أقدر أنساك» وصورها على طريقة الفيديو كليب ليطرحها عبر قناته الشخصية في يوتيوب ويحقق من خلالها أكثر من 6 مليون مشاهدة بغضون شهر واحد تقريباً.دبي ـ البيان