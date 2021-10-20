قيثارة الخليج تلتقي جمهورها على مدرج خورفكان

المصدر: الشارقة ـ البيان

تُطلّ «قيثارة الخليج» الفنانة نوال الكويتية، على جمهورها العربي والإماراتي، في الشارقة، من على مسرح مدرج مدينة خورفكان، التحفة المعمارية المصممة على الطراز الروماني، لتحيي حفلاً غنائياً يوم الخميس الموافق 18 من نوفمبر المقبل، تقدّم خلاله أجمل أعمالها الغنائية التي رسخت في أذهان الملايين.

وفي مشهد يعكس جمال وروعة المدينة وتجلياتها الفنية والثقافية والسياحية، سيكون الجمهور المحبّ للنجمة الكويتية على موعد مع روائع الأعمال التي قدمتها خلال مسيرتها الطويلة المليئة بالألق والجمال والفنّ الراقي.

وسيستمتع عشّاق النجمة الكويتية بباقة متنوعة من أجمل أغنياتها التي قدمتها خلال مسيرتها منها «أنت طيب»، و«القلوب الساهية»، و«لقيت روحي»، وغيرها الكثير من الروائع الغنائية الخالدة التي تركت بصمة كبيرة في عالم الفن الخليجي.

ويحرص المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا التي تشمل الحصول على نتيجة سلبية في تطبيق الحصن لنظام المرور الأخضر، وتطبيق سياسة التباعد الجسدي عبر وضع مقاعد الجمهور وفقاً لقواعد المسافة الآمنة بهدف المحافظة على سلامة الحضور.

والجدير بالذكر أن مدرّج خورفكان، بوابةٌ تُشرع على الفن والإبداع، تجمع ما بين فنون العمارة وفنون الموسيقى والمسرح، ليقدم تجربة متكاملة ومتفردة، شُيّد في شهر ديسمبر عام 2020، ويسعى إلى تنظيم البرامج الفنية الدورية التي تستضيف عروض الأفلام والعروض الموسيقية والحفلات الغنائية والأعمال المسرحية.

ويهدف المدرّج إلى أن يكون وجهة عالمية في خارطة الفنون الكلاسيكية والمعاصرة، وأن يكون جامعاً لكل أفراد المجتمع من خلال فضائه الرحب، حيث صُمم المدرّج على مساحة 80 ألف قدمٍ مربع، ويتسع لـ 3600 متفرج، ويجمع في تصميمه ما بين العمارة الرومانية والحضارة الإسلامية، ليكون أيقونة استثنائية، فهو يطل على شاطئ خورفكان من موقعه في قلب جبل السَيْده، ويجاوره شلال الكهف، ليكون بذلك معلماً سياحياً يقصده السكان والسياح.