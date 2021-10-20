المغني الإنجليزي بون مان في كوكا كولا أرينا

المصدر: (دبي - البيان)

يستضيف مسرح كوكا كولا أرينا، الفنان الإنجليزي روري غراهام، المعروف في الوسط الفني باسم راغ إن بون مان والشهير بغناء أنماط البوب والسول والبلوز، في حفلٍ مباشر يوم الجمعة 26 نوفمبر. ويحظى عشاق الفنان الحائز على الكثير من الجوائز بفرصة الاستمتاع بصوته خلال حفلٍ مميز تنظمه «لايف نيشن»، حيث يؤدي فيه أشهر أغانيه العالمية، بما فيها «هيومَن» و«سكِن» و«جريس» و«جاينت» و«إني وير أواي فروم هير»، بالإضافة إلى أغنيته «أول يو إيفر وونتد» وغيرها الكثير.

واشتهر غراهام، الذي ولد في منطقة ريفية بمقاطعة شرق ساسكس، بلقب راغ إن بون مان في عام 2016 بعد إطلاق أغنية «هيومَن»، التي قدمت للعالم مزيجاً فريداً من موسيقى البلوز التقليدية والهيب هوب بصوته الاستثنائي القوي.

ونجح غراهام، بعد فوزه بجائزة بريت لأفضل فنان جديد وجائزة اختيار النقاد في عام 2017، في تعزيز حضوره وكسب إعجاب النقاد بعد الإصدار الرابع لألبومه الأول باسم هيومَن الذي حصد الكثير من الجوائز العالمية، إلى جانب فوزه مجدداً بجائزة بريت لأفضل أغنية فردية في العام بعنوان هيومَن في عام 2018.