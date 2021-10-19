إلتون جون دائم البحث عن الغناء مع وجوه شابة

المصدر: (باريس - أ ف ب)

يبحث المغني البريطاني إلتون جون، دوماً، عن التجدد، ومن وجوه حرصه على أن يغني مع وجوه شابة بعيدة من عالمه الموسيقي، كيونغ ثاغ، ونيكي ميناج، وبلاك.

وأصبح إلتون جون في سن الرابعة والسبعين، أول مغنٍ في العقود الستة الأخيرة يصل عدد أغنياته المنفردة، التي تصدرت الترتيب البريطاني للأعمال العشرة الأكثر مبيعاً، إلى 33، لكنه لا يكلّ، إذ أصدر الجمعة الماضي، ألبوماً جديداً بعنوان «ذي لوكداون سيشنز» القائم بالكامل على التعاون مع مغنين آخرين، وبين هؤلاء مَن ينتمي إلى جيله، كستيفي ووندر وستيفي نيكس (من فرقة «فليتوود ماك»)، لكنه تعاون أيضاً مع عدد من مغني ومغنيات الراب.