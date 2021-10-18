الرويشد وأصالة على مدرج خورفكان 29 الجاري

المصدر: الشارقة - البيان

تتوجه أنظار وأسماع متذوقي الفن الراقي والطرب الأصيل في 29 أكتوبر الجاري إلى مدرج خورفكان، التحفة المعمارية الحديثة التي تلتقي فيها العمارة الرومانية بالطابع الإسلامي المميز، حيث يستضيف الفنانان المتألقان أصالة وعبد الله الرويشد في افتتاح موسم «هلا خورفكان».

وقد أعلنت إدارة مدرج خورفكان، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن تأجيل حفل ماجد المهندس وداليا مبارك الذي كان من المزمع إقامته بتاريخ 29 أكتوبر إلى تاريخ 14 يناير 2022، وذلك لظروف خاصة بالفنان ماجد المهندس، وفيما يخص التذاكر التي تم حجزها مسبقاً، يتسنى للجمهور استخدامها لدخول حفل عبد الله الرويشد وأصالة، كما يمكن استرجاع مبلغ التذكرة من خلال التواصل مع موقع الحجز.

وسيطل الفنانان عبد الله الرويشد وأصالة على جمهور الإمارات بتوليفة من أبرز أعمالهما الغنائية التي رسخت في أذهان معجبيهما، وخلدت اسمهما في سماء الفن الخليجي والعربي.

أجمل الأغاني

ويشارك الفنان والمغنّي والملحن الكويتي الملقب بسفير الأغنية الخليجية عبد الله الرويشد جمهوره من متذوقي الطرب الأصيل، أجمل أغانيه التي وضعته على خريطة الفن مثل «دنيا الوله»، و«اللي نساك انساه»، و«أنا بتبع قلبي»، و«ما في أحد مرتاح».

وأطلق عبد الله الرويشد أولى أغنياته عام 1980 بعنوان «أنا سهران» وكانت من ألحان أخيه الراحل محمد الرويشد، حيث أضاف الرويشد لوناً جديداً من الغناء إلى جانب مجموعةٍ من الفنانين الشباب آنذاك منهم نبيل شعيل، وتعد أغانيه مثل «الجرح الأخير» و«وعدتيني» و«علمني عليك» و«بأي حال»، و«حال الهوى» من أبرز أغاني فترة الثمانينيات.

أصالة الغناء

وستقدم الفنانة المتألقة أصالة، صاحبة الصوت الفخم والإحساس المرهف، باقة من أجمل أغانيها التي صعدت بها إلى سماء النجومية الخليجية والعربية مثل «روّح وروح»، و«عقوبة»، و«قد الحرف»، و«تحبني»، و«لا تخاف من الزمان»، وغيرها من الأعمال التي اشتهرت بها خلال مسيرتها الطويلة.

وذاع صيت أصالة في العالم العربي بعد صدور أغنيتها «أسمع صدى صوتك» في عام 1991، حيث يمتاز صوتها بنبرته القوية التي تترك أثراً عميقاً في وجدان الجمهور، وشاركت في العديد من المهرجانات العربية والدولية، وتم استضافتها في الكثير من البرامج التلفزيونية،

وكانت إطلالتها الفنية ذات تأثير كبير على الشاشة لدى المشاهدين والمستمعين، ويعزز موسم «هلا خورفكان» الحضور الثقافي والفني لإمارة الشارقة من خلال استضافة كوكبة من أبرز الفنانين الخليجيين والعرب، الذي يقدمون باقة من أبرز أعمالهم الغنائية لجمهور إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.