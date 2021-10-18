كم تبلغ ثروة ابنة الملياردير بيل غيتس زوجة المصري نصار ؟

المصدر: البيان

أصبحت الشابة الأمريكية جينيفر غيتس، البالغة من العمر 25 عاما، بأنها ابنة الملياردير بيل غيتس وزوجته السابقة ميليندا، حديث وسائل الإعلام هذه الأيام،بعد زواجها من الشاب المصري نائل نصار، البالغ من العمر 30 عاما.

ووفق ما ذكر موقع "سيليبريتي نت وورث"، المتخصص في أخبار المشاهير وأغنياء العالم، فإن صافي ثروة جينيفر تبلغ 20 مليون دولار.

كما أنه من المقرر أن ترث الابنة الكبرى للملياردير بيل، جزءا من ثروة والدها.

وفي عام 2017، أعلن غيتس أن كل أطفاله الثلاثة، جينيفر وفيبي وروري، سيحصلون على 10 ملايين دولار لكل منهم، فيما ستذهب باقي أمواله إلى مؤسسة العائلة.

إلا أنه بعد طلاق بيل وميليندا في أغسطس 2021، يرجح خبراء أن يشهد ميراث الأبناء بعض التغييرات.

يشار إلى أن جينيفر غيتس من مواليد 26 أبريل 1996، وتوصف بـ"الفارسة البارعة"، حيث بدأت ركوب الخيل وعمرها لا يتجاوز 6 سنوات.

وتخرجت جينيفر من جامعة ستانفورد العريقة عام 2018 في علم الأحياء البشري، وأخذت إجازة لمدة عام قبل أن تقرر الالتحاق بكلية الطب.

وكان الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، احتفل بزفاف ابنته جينيفر، من الشاب المصري، نائل نصار، السبت الماضي في مزرعة الخيول الفخمة التي تمتلكها جينيفر في مقاطعة ويستشستر بنيويورك.

وأشارت صحيفة "نيويورك بوست" إلى أن بعض التقارير لفتت إلى أن عقد القران بين الزوجين تم بالفعل يوم الجمعة في احتفال إسلامي.

وظهرت العروس البالغة من العمر 25 عاما في ثوب زفافها المذهل بعد ظهر يوم السبت لالتقاط الصور مع وصيفات الشرف، حيث تألقت في فستان منخفض الخصر مع بلوزة من الدانتيل وأكمام طويلة وتنورة كاملة من التل، صممته فيرا حسب الطلب، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

وكانت جينيفر محاطة بتسعة وصيفات شرف يرتدين فساتين خضراء داكنة، بعضها برقبة وواحد على الأقل بأكمام، في حين رفعت إحدى الوصيفات طرحة العروس الطويلة أثناء التقاط الصور بين أوراق الشجر الخريفية.