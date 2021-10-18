صديق وائل كفوري المقرب يزف خبراً سعيداً

المصدر: البيان

كشف حبيب بو أنطوان الصديق المقرب من وائل كفوري أن حالته الصحية تتحسن، وأنه خرج من المستشفى ليستكمل علاجه في المنزل حاليا، موضحا أن الفنان اللبناني يعاني من رضوض وضلع مشروخ.

وأشار أنطوان خلال مداخلة هاتفية مع إحدى البرامج التلفزيونية، إلى إن صديقة وائل كفوري «شالا عبود» التي كانت بصحبته وقت الحادث، تعاني هي الأخرى من كدمات ورضوض، لافتا إلى كيفية وقوع الحادث كما فهمه من «كفوري» بأنه كان بسبب قيادته لسيارته مسرعا بسرعة 100 كيلومتر تقريبا، وكانت هناك سيارة خلفه كسرت عليه الطريق فجأة، لتلف سيارته وتصطدم بكتلة إسمنتية على الطريق وتصطدم السيارة بها وتتحرك لمسافة متر ونصف المتر.

وطمأن أنطوان جمهور كفوري على حالته الصحية، مشيرا إلى أنه بدأ يتحرك ويسير بشكل طبيعي.

وكان الفنان وائل كفوري قد تعرض لحادث سير مروع، تسبب في تحطم سيارته فجر الجمعة الماضي، على طريق أوتوستراد جبيل اللبناني باتجاه بيروت.

وعلى الفور، تم نقل كفوري إلى مستشفى معونات جبيل للعلاج، والذي خرج منه أمس ليستكمل علاجه بمنزله.