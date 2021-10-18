وفاة السيناريست المصري كرم النجار

المصدر: البيان

أعلن الفنان منير مكرم، خبر وفاة الكاتب الكبير والسيناريست المصري كرم النجار، بعد رحلة فنية دامت قرابة أربعة عقود من الزمن، جعلته واحداً من أهم كتاب الدراما في مصر.

ساهم النجار في تقديم عدد من الأعمال الفنية المميزة خاصة على مستوى المسلسلات مثل مسلسلات «الحفرة»، و«وآه يا زمن»، و«السيف الوردي»، و «الأصدقاء»، وعلى مستوى السينما قدم الكاتب الراحل أعمالاً مميزة مثل «صراع الأحفاد» و«الصرخة».

كما نعى الناقد الفني، طارق الشناوي، السيناريست كرم النجار، عبر صفحته الرسمية، واصفاً النجار بأنه أحد أعمدة الكتابة الدرامية بمصر في التلفزيون والسينما.

ومن التجارب الفنية المميزة التي خاضها الكاتب الراحل كرم النجار مسلسل «محمد رسول الله»، الذي كتب الجزء الأول منه، علماً أنه «مسيحي» الديانة.

كما نعى المصور والمنتج السعودي، صالح فوزان، السيناريست كرم النجار، عبر صفحته الرسمية، كاشفاً عن تجربة قديمة "فيلم العنتر" لم تظهر إلى النور، تعاون خلالها مع النجار والفنان السوري دريد لحام.

السيناريست الراحل كرم النجار هو مؤلف ومخرج مصري، درس في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية حتى تخرج فيها، وكانت بدايته في الحقل الفني من خلال مسلسل (الإنسان والجبل) عام 1969.