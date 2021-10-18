أنجيلينا جولي تكشف فحوى كتابها الجديد

المصدر: البيان

كشفت الفنانة العالمية، أنجيلينا جولي، عن رسالة كتابها الجديد، الذي يستهدف الحديث عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وعل حسابها في "إنستغرام"، نشرت الفنانة الهوليوودية صورة لها ويدها على كتاب، معلقة بالقول: "لقد ألهمني الشباب الذين يقفون في الخطوط الأمامية للنضال من أجل حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.. من حماية البيئة إلى مكافحة عدم المساواة والتمييز، فإنهم يتدخلون للقيام بالعمل الذي يجب أن يقوم به البالغون، ولكنهم فشلوا حتى الآن في القيام به.. وفي مخيمات اللاجئين ومناطق الصراع على مستوى العالم، يتحمل الأطفال عبء عواقب تلك القرارات السيئة".

وأضافت: "عندما يكون لدى الأطفال والشباب، الكفالة والقوة والمعرفة للتحدث، يمكنهم تغيير حياة كل من الشباب والكبار، مما يساعد على تحقيق مجتمع أكثر مساواة".

وأكملت: "هذه هي رسالة كتابنا الجديد، اعرِف حقوقك وطالب بها، والذي كتب بالتشاور مع النشطاء الشباب حول العالم - وهو من أجلهم، وجميع الشباب الذين يناضلون من أجل حقوقهم على مستوى العالم".