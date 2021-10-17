مي كساب تعلن إصابتها بفيروس كورونا

المصدر: إعداد: السيد رمضان

أعلنت الفنانة المصرية مي كساب عن إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد 19).

وقالت مي، منذ قليل، عبر حسابها الشخصي في «تويتر»: «الحمد لله، كورونا، ادعوا لي».

يُذكر أن مي كساب شاركت أخيراً في مسلسل «زي القمر» ضمن حكاية جديدة من حكاياه بعنوان «عقبال عوضك».

وحقق المسلسل، الذي عُرض على شاشة قناة «سي بي سي»، نجاحاً وصدى طيباً لدى الجمهور.

وتناقش القصة، التي أدت مي بطولتها إلى جانب النجوم: هالة فاخر ومحمد جمعة وإيمان السيد وأحمد جمال سعيد، شعور الوحدة بسبب تأخر الزواج، والعمل من إخراج معتز حسام.