«حمل زائد» و«الوحش» الأفضل في «الشارقة السينمائي للأطفال»

المصدر: الشارقة - البيان

أسدل «مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب»، أول من أمس الستار على فعاليات دورته الثامنة، التي نظمتها (عن بُعد) مؤسسة «فن» المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، واستمر ستة أيام، شهد خلالها عرض نخبة من الأفلام العربية والأجنبية، إلى جانب ورش عمل تدريبية وجلسات تفاعلية استهدفت فئتي الأطفال والشباب المهتمين باكتساب المعارف والمهارات الخاصة بصناعة السينما. وكرّم المهرجان في حفل الختام أقيم «عن بُعد» نخبة من المخرجين وصنّاع الأفلام المتميزين الذي فازوا بجوائز المهرجان عن سبع فئات تنافس عليها أكثر من 80 فيلماً من 38 دولة عربية وأجنبية، حيث فاز المخرج جو بجائزة أفضل فيلم من صنع الأطفال والناشئة عن فيلم «حمل زائد»، بينما حصد المخرجون مارلين فان نوينين ورام تاميز وألفريدو جيرارد جائزة أفضل فيلم من صنع الطلبة عن فيلم «الوحش»، كما انتزع المخرج فهد العتيبي جائزة أفضل فيلم خليجي قصير عن فيلم «فرصة».