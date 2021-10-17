فنان مصري يتضامن مع السخرية من مهرجان الجونة السينمائي

المصدر: إعداد: السيد رمضان

تضامن الفنان المصري خالد سرحان مع السخرية من المهرجانات السينمائية.

وقال سرحان، أمس، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»: «قبل ما ننتقد الناس اللي بتسخر من الممثلين والمهرجانات، لازم نفهم المشكلة وصلت لكده إزاي، ونحاول نحلّها مش نغيظهم ونكيد فيهم».

وأوضح أن «الناس هي الجمهور اللي بيموّل الفن والفنانين وما ينفعش نستهين بيهم»، داعياً إلى ضرورة العمل على استعادة احترام الناس للفن والفنانين وتقدير الجمهور.

يأتي ذلك تزامناً مع تزايد النقد اللاذع والسخرية الشعبية للاحتفالات الصاخبة التي يشهدها مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.