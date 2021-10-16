تفاصيل خدعة تعرض دوللي شاهين للضرب

المصدر: البيان

أثار تصريح عصام ميلاد نصر الله، المستشار الإعلامي للفنانة دوللي شاهين، عن تعرضها للضرب، دون أن يكشف أي أسباب لذلك، قائلاً على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "سندريلا لبنانية، دوللي شاهين تتعرض للتعنيف، ربنا يشفيكي السندريلا اللبنانية دوللي شاهين"، أثار جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وما زاد الأمر جدلاً تصريح نصرالله أن شاهين لن تتمكن من الإدلاء بأي تصريحات أو كشف تفاصيل الحادث إلا بعد الاطمئنان على صحتها، وتأكيده على أن حالتها الصحية تتحسن بشكل بسيط للغاية وتخضع للعلاج وأخذ المسكنات.

وكشفت صحيفة اليوم السابع أن الصورة من كواليس مسلسل "المماليك" التي تصوره حاليًا، حيث تتعرض للضرب من خلال أحد مشاهد العمل، حيث نشرت دوللي على التيك توك كواليس المكياج التي وضعه لها الماكيير أحمد العمروسي.

ونقلت صحيفة الدستور المصرية تصريحات عن عصام ميلاد نصر الله، قال فيها إن دوللي شاهين، نشرت مجموعة من الصور خلال الساعات الماضية تُظهر فيها علامات الكدمات على وجهها وهي داخل المستشفى.

وأضاف، أنه تواصل معها للاطمئنان على صحتها بحكم عمله معها، مؤكدًا أنها أبلغته بالاعتداء عليها وتعرضها للضرب بالفعل، ومن ثمَّ، نشر المعلومة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بحكم طبيعة عمله.

وأوضح، أن تفاجأ عقب كتابة هذا المنشور، بمزاعم البعض بأن هذه الصور تعود لكواليس تصوير مسلسلها الدرامي الجديد "المماليك"، مؤكدًا أنه لا يعلم مدى صحة هذا الحديث، خاصة أنه لم يكن معها منذ بداية التصوير، وليست له علاقة بهذا العمل منذ أن تعاقدت عليه.

وأكد عصام نصرالله، أن دوللي شاهين، هي من أبلغته بتعرضها للاعتداء، وبدوره، أبلغ الصحافة المصرية واللبنانية بما أكدته له خلال المكالمة الهاتفية والرسائل النصية بينهما، مشيرًا إلى أنه لا يعلم حقيقة الأمر قائلاً: "أنا قولت للناس اللي دوللي قالتلي عليه والحقيقة الكاملة هي المسؤولة عن كشف كواليسها".

وتجسد الفنانة دوللي شاهين ضمن أحداث مسلسل "المماليك" شخصية ناني خبيرة أبراج، حيث انتهت من تصوير أكثر من نصف مشاهدها في عدد من الأماكن بطريق المنصورية، ومن المقرر عرضه في شهر ديسمبر المقبل.