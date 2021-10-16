تطورات حالة الفنانة دوللي شاهين الصحية بعد الاعتداء عليها

المصدر: البيان

تعرضت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين للاعتداء على يد عدد من الأشخاص، حسبما صرح المستشار الإعلامي لها، وأنها لن تتمكن من الإدلاء بأي تصريحات أو كشف تفاصيل الحادث إلا بعد الاطمئنان على صحتها.

وأكد المستشار الإعلامي الخاص بـ دوللي شاهين أن حالتها الصحية تتحسن بشكل بسيط للغاية وتخضع للعلاج وأخذ المسكنات.

يذكر أنه كان قد انتهى المخرج حازم فودة من تصوير أكثر من ثلثي مشاهد مسلسله «المماليك» الذي تقوم ببطولته الفنانة دوللي شاهين ورانيا يوسف وبيومي فؤاد، حيث انتهى من تصوير 75% من مشاهد العمل بالديكور المخصص له بمنطقة شبرامنت بالقرب من الهرم، المسلسل يبلغ عدد حلقاته 60 حلقة.

تقدم دوللي شاهين ضمن أحداث مسلسل «المماليك» شخصية "ناني" خبيرة الأبراج، حيث انتهت من تصوير أكثر من نصف مشاهدها في عدد من الأماكن بطريق المنصورية، ومن المقرر عرض المسلسل في شهر ديسمبر المقبل.