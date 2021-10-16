عمرو أديب يؤكد اختراق حسابه على توتير

المصدر: البيان

أكد الإعلامي عمرو أديب، عن تعرض حسابه على "تويتر" للاختراق، مضيفاً "لكل من يهمه الامر تعرض حسابي للهجوم لكن حتى الان ليس هناك أضرار تذكر وأقوم الآن باللازم من أجل تأمينه. فقط أرجو الحذر من اي مشاركات باسمي في الساعات القادمة والله الموفق.

لكل من يهمه الامر تعرض حسابى للهجوم لكن حتى الان ليس هناك اضرار تذكر واقوم الان باللازم من اجل تامينه . فقط ارجو الحذر من اي مشاركات باسمى فى الساعات القادمه والله الموفق . — Amr Adib (@Amradib) October 16, 2021

وكان عمرو أديب قد كشف أمس كواليس وأحداث وتفاصيل انقطاع الأضواء والكهرباء اثناء صعود الفنان محمد رمضان على المسرح لإحياء حفل افتتاح مهرجان الجونة.

وأوضح "اديب" خلال تقديمة برنامج "الحكابة " المذاع على قناة "MBC مصر" أمس الجمعة، أنه بعد أن قدم محمد رمضان أغنية «جو بنات» في حفل افتتاح مهرجان الجونة، فوجئ بالفنانة بشرى تنهي خلافها معه وأهدته باقة من الورود، فقبل جبين بشرى وقال لها «الصلح خير»، وعندما حاول أن يلقي كلمة، تم قطع الأضواء والكهرباء عليه بشكل مفاجئ.

وتابع: "لاحظ عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي، تجاهل عدد من نجوم الفن والحضور لـ محمد رمضان، أثناء تقديمه أغنيته «جو البنات» على المسرح، ولجأ بعضهم للنظر في هواتفهم، وفور هذا التصرف انتقدهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأنهم يرون أن الفنان محمد رمضان نجح في استفزازهم والسيطرة على الأجواء بخفة ظله".