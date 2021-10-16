ماذا قالت طليقة وائل كفوري بعد تعرضه لحادث مروع؟

المصدر: البيان

علقت أنجيلا بشارة، طليقة الفنان وائل كفوري، بعد تعرضه لحادث سير مروع، على حسابها في "إنستغرام"، بنشر صورة تعبيرية معلقة عليها: "الحمد لله على سلامتك أبو ميشيل.. وائل بخير الحمدلله"، وذلك في رسالة لتطمئن محبي وجمهور زوجها السابق بعد الحادث المروع الذي تعرض له.

وجاء أول تعليق من طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، بعدما ساعات من إفادة وسائل إعلام لبنانية بأن النجم وائل كفوري تم نقله إلى أحد المستشفيات بعد تعرضه لحادث مروع وتهشم سيارته، دون الكشف عن حجم الإصابة التي تعرض لها النجم اللبناني.

وكان الإعلامي اللبناني دومينيك أبو حنا قد أعلن تعرض النجم وائل كفوري لحادث سير مروع وتهشم سيارته، ونشر صور للسيارة على حسابه في "تويتر" وعلق: "الحمد لله على السلامة للنجم وائل كفوري الذي تعرض لحادث سير مروع".