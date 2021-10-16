نجلاء بدر تعلق على فستان الجونة: «هو أنا كان شكلي للدرجة دي مش حلو»

المصدر: البيان

أعربت الممثلة المصرية نجلاء بدر عن حزنها لتصدرها التريند في مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بفستان جريء خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وقالت الفنانة المصرية خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه «الحكاية»: «أول مرة يحصلي حاجة زي كده في حياتي، أنا فعلا مخضوضة وبدأت أقلق هو أنا كان شكلي للدرجة دي مش حلو؟».

وأضافت: «مصممة الفستان عالمية ومعروفة وبتطلع فساتين كتير، ولما جينا نختار فستان الافتتاح، مفكرناش بمنطق إنه الأكثر عري، لكن اخترت الأحلى، والحقيقة الفستان في الكاميرات مختلف تماما، وتصميم العين بفكرة تطور لعين حورس، هي قالت كده، وحضرت كل زملائي قالولي أنتي لابسة «قطعة فنية»، وقالولي الصور باين كأنك مش لابسة، الناس فاكرة إني لازقة المثلث، القماشة سينيه مبانتش في الصور».

وتساءلت: «هل أنا واحدة بتعمل تريند، أنا بعيدة عن ده، هو موقف أكبر مني، وكنت متوترة، أنا أبسط من كده وأبعد من كده، أنا مش واحدة بتاعت استعراض، ولا أحب أكون في ملطش مع الجمهور، لأني بشتغل للجمهور.. أنا زعلانة، الفن أذواق، ممكن يعجبك، وممكن ميعجبكش، من قبل الحريقة ناس شمتانين، أنا مخضوضة، أنا عملت إيه، مش فاهمة فيه إيه».

وهنا تدخل الإعلامي عمرو أديب قائلا: «بصراحة الفستان ميتبلعش».

وكانت الفنانة المصرية قد تعرضت لسيل من الانتقادات الحادة منذ ظهورها بفستان مكشوف في حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي الخميس الماضي.