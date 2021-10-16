آخر تطورات الحالة الصحية للفنان وائل كفوري

المصدر: البيان

طمأن صديق للفنان اللبناني وائل كفوري جمهوره ومحبيه بأن حالته مستقرة.

ونشر الشاعر حبيب بو أنطون، الصديق المقرب لوائل كفوري، تغريدة عبر حسابه الشخصي في تويتر، قائلاً: ‏‎"وائل بخير".

وكان كفوري قد تعرض مساء أمس الجمعة لحادث سير مروع، نقل على إثره إلى مستشفى معونات جبيل للمعالجة.

وأسفر الحادث عن رضوض في أنحاء جسد الفنان اللبناني، وأضرار جسيمة لحقت بالسيارة التي كان يقودها.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن الحادث نتج عن وقوع سيارة كفوري بحفرة كبيرة ألحقت الأضرار الجسيمة بسيارته. ونقل عن شاهد عيان قوله إنه تم نقل وائل هو والسيدة التي كانت برفقته إلى المستشفى، وإنه يرقد بقسم الطوارئ لتلقي العلاج، وهو بصحة جيدة.

ووفقا لصديق مقرب زاره الفنان بالمستشفى، فإن وائل كفوري كان واعيا وبحالة جيدة، والسيدة التي كانت معه بصحة جيدة أيضا، وشدة الضربة جعلت وائل "خارج السيارة".

وأعرب العديد من الفنانين عن تعاطفهم مع وائل، متمنيين له الشفاء العاجل.