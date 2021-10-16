بعد حادث مروّع.. نقل المطرب اللبناني وائل كفوري إلى المستشفى

المصدر: البيان

تعرَّض المطرب اللبناني وائل كفوري، مساء أمس، لحادث سير مروّع نُقل على أثره إلى أحد مستشفيات بيروت.

وتسبَّب الحادث في إصابة الفنان برضوض، كما تحطَّمت السيارة التي كان يستقلُّها بالكامل، حسبما أفاد موقع «سكاي نيوز عربية».

وأوضح الموقع أن النجم بخير، مؤكداً أنه لا يزال في قسم الطوارئ ويخضع للفحوص المخبرية اللازمة والصور الشعاعية.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من موقع الحادث تُظهر مدى خطورته والدمار الذي ألحقه.

وتفاعل العديد من محبي وائل كفوري وجماهيره مع النبأ المؤسف، متمنين له أن يكون بصحة جيدة.