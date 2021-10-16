لبلبة تكشف حقيقة سقوطها بافتتاح مهرجان الجونة السينمائي

المصدر: البيان

كشفت الفنانة المصرية لبلبة حقيقة تعرُّضها للسقوط بافتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

وأكدت النجمة الكبيرة، حسبما أفاد موقع «إعلام دوت كوم» الإخباري، أنها بصحة جيدة ولا تعاني أي أعراض مرضية، نافيةً ما جرى تداوله أخيراً عن أنباء سقوطها مساء أمس.

وأوضحت أنه أثناء سيرها كانت ستتعثر بالفستان بسبب الحذاء الذي كانت ترتديه، فانحنت لترفعه ليس أكثر.

وذكرت أن الناس تجمَّعوا حولها ظناً منهم أنها سقطت، وهو ما لم يحدث إطلاقاً.

وأشادت لبلبة بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، واصفةً إياه بـ«القمر» وأنه خرج بصورة مميزة.