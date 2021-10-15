والد الفنانة ياسمين صبري يهاجمها بشراسة

المصدر: البيان

هاجم والد الفنانة المصرية ياسمين صبري، ابنته الفنانة الشهيرة، بسبب عدم حضورها لزفاف شقيقها الذي سيقام اليوم الجمعة، وعدم مباركتها له.

وكتب أشرف صبري على صفحته في فيسبوك: فرح ابني بكرة ربنا رزقه بأجمل عروسة، أمه وأخواته الأشقاء رفضوا حتى يباركوله، فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة، وأخوات تانيين لم تغرهم الأموال ولا طيارات وكدب وخداع، أصبح لابني أخوات جدد وأم جديدة، حفظه الله من الشياطين، وفقا للمصري اليوم.

جدير بالذكر أن الأزمة بين ياسمين صبري ووالدها بدأت منذ إعلان موافقتها بالزواج من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، حيث كان يرفض والدها هذه الزيجة، لكنها لم تلتفت لرأيه وتزوجت من رجل الأعمال الشهير، ليهاجمها والدها بسبب عدم تقديرها واحترامها لرأيه.

وأثارت ياسمين صبري الجدل مؤخرا بعد إعلانها دخول مجال التأليف من خلال عمل ستقوم ببطولته في الموسم الرمضاني المقبل، حيث تعرضت للسخرية من نشطاء التواصل الاجتماعي، لتتراجع عن تصريحاتها وتشير أنها صاحبة فكرة المسلسل، وأنه سيكون من تأليف السيناريست محمد عبدالمعطي.