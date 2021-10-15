"المهن التمثيلية" تكشف حقيقة وفاة الفنان عادل إمام

المصدر: البيان

نفى الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية المصرية، أمس الخميس، شائعة وفاة الفنان الكوميدي الكبير عادل إمام.

وقال مكرم إن "هذا الخبر، إشاعة لا أساس لها من الصحة"، لافتا إلى أن رواد التواصل الاجتماعي في مصر تناقلوها دون التحقق من صحتها، وفقا لموقع مصراوي.

وأهاب مكرم بالجميع "عدم الانسياق وراء الشائعات التي تتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتوخي الحذر من كثرة الشائعات التي تتردد بها".

وبين الحين والأخر تتردد شائعات حول صحة الزعيم عادل إمام.

وكان المنتج عصام إمام شقيق الفنان الكبير عادل إمام، قد نفى في وقت سابق شائعة أخرى ترددت عن إصابة عادل إمام بفيروس كورونا.