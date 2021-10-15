إطلالة الفنانة نجلاء بدر في مهرجان الجونة تثير جدلاً في مصر

المصدر: البيان

أثارت إطلالة جريئة للفنانة المصرية نجلاء بدر في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة، جدلاً واسعاً في الشارع المصري.

وظهرت الفنانة نجلاء بدر بإطلالة جريئة خلال ظهورها على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي، بارتداء فستان باللون الأسود ولكن أظهر جزءًا كبيرا من جسدها.

ولفتت نجلاء بدر أنظار كل المتواجدين على الريد كاربت من جرأة الإطلالة التي ظهرت بها، خاصة شكل الفستان.

وتعرضت الفنانة نجلاء بدر لانتقادات كبيرة بسبب فستانها خلال الحفل وتعرضت لهجوم كبير بعد صدمة جمهورها في إطلالتها الجريئة، لدرجة دفعت الجمهور إلى نشر كوميكس وصور لها بعد التلاعب في صورتها الأصلية ببرامج لتغطية الجزء العاري من جسدها وإكمال الفستان.

ورغم أن متابعي المهرجان كانوا في انتظار الفنانة رانيا يوسف المعروفة بإطلالاتها الجريئة في المهرجانات الفنية إلا أن نجلاء بدر تفوقت عليها هذه المرة.

وارتدت رانيا فستانا باللون الكحلي الغامق مفتوح من الساق وعاري الكتفين لكنه كان أقل جرأة من المتوقع من صاحبة الإطلالات الجريئة وواقعة البطانة الشهيرة التي أكدت سقوطها خلال فستان ارتدته في مهرجان القاهرة السينمائي من قبل.