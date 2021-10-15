سيارة محمد رمضان تخطف الأضواء في مهرجان الجونة .. سعرها ومواصفاتها

المصدر: البيان

خطف الفنان المصري محمد رمضان أنظار الجميع في انطلاق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة، ليس بملابسه فقط، وإنما بسيارته الفاخرة التي حضر بها إلى مهرجان الجونة، وهي سيارة لامبورجيني من طراز «Aventador SVJ Roadster» الفاخرة، التي لم يكتف رمضان بأنها سيارة نادرة ولا يوجد منها سوى 800 نسخة فقط، وإنما طلاها بالذهب.

سيارة SVJ Roadster لا يوجد منها سوى 800 سيارة فقط حول العالم، وهي الشكل الأكثر شهرة لعائلة Aventador، وتمثل الديناميكا الهوائية الخاصة بها من لامبورجيني ميزة هائلة، إذ يضمن نظام ALA 2.0 ونظام التوجيه الهوائي الحد الأدنى من السحب على الطرق المستقيمة والحمل الأيروديناميكي الأمثل عند المنعطفات، وتعمل بمحرك V12 بسعة 770 حصانا الذي يعمل بسحب الهواء بشكل طبيعي.

تستخدم SVJ Roadster ألياف كربون خفيفة للغاية لهيكلها وسقفها الصلب القابل للإزالة، ويتميز الهيكل بمآخذ هواء أكبر وتنانير جانبية ممتدة أكثر، وملامح ديناميكية هوائية بارزة ونظام عادم أخف وزناً مُركب على ارتفاع أعلى، وجرى تصنيع السقف الصلب باستخدام تقنية قولبة «RTM» مبتكرة وعالية الضغط.

يتماشى المظهر التكنولوجي لألياف الكربون، الذي يظهر في الهيكل الأحادي وكذلك الأبواب والمقاعد، مع تصميم يبدو أقرب إلى الطائرات، كما يضيف الجلد وتنجيد الكانتارا الموجود بالسيارة لمسة جريئة من التفرد إلى المقصورة الداخلية الفاخرة، لكن التفاصيل الدقيقة للتطريز المتقاطع ولوحة SVJ Roadster الخاصة هي التي تضفي طابعًا فريدًا على هذه السيارة.

بحسب ما أشارت إليه وكالة «بلومبرج» العالمية، فإن سيارات SVJ Roadster من لامبورجيني هي الأغلى لديها على الإطلاق بين كل مجموعاتها الأخرى، إذ يبدأ سعرها من 574 ألف دولارًا، أي ما يعادل أكثر من 9 ملايين جنيه مصري.

خلال يناير 2020، نشر محمد رمضان، مقطع فيديو مصور يظهر فيه سيارته الـ«Aventador SVJ Roadster» بعد أن أطليت بمياه الذهب، على صفحته في «إنستغرام»؛ إذ كانت زرقاء في البداية قبل أن يطليها بذلك الشكل الجديد، الذي يظهر اسم الفنان مدونا عليها ورقم «1».