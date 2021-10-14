الفنانة عبير صبري تكشف موقفها من التبرع بالأعضاء

المصدر: البيان

أعلنت الفنانة عبير صبري، رفضها التبرع بأعضائها بعد وفاتها، إشارة منها لرفضها مبادرة الفنانة إلهام شاهين للتبرع بالأعضاء.

وكتبت عبير صبري على صفحتها في «فيسبوك»: «مساء الخير.. أحب أقول إني بعد عمر طويل أن شاء الله مش هتبرع بأعضائي وشكرا».

في المقابل ردت شقيقتها الإعلامية مروة صبري، عليها بإيموشن ضاحك لترد الأخيرة عليها قائلة «هيصة».

وتفاعل متابعو صبري مع منشورها مؤكدين أن هوس السوشيال ميديا وتصدر مواقع التواصل وراء هذه المبادرات، مشيرين إلى أن ذوي هؤلاء الفنان لن يقبلوا مطلقاً بالتبرع بأعضائهم بعد الوفاة.



وكانت الفنانة إلهام شاهين، قد أعلنت عن تبرعها بأعضائها بعد وفاتها وذلك على هامش حفل توقيع كتاب «أعداء مصر الخمسة» للمستشار أمير رمزي، ودعت الجميع للتبرع بأعضائهم لإنقاذ حياة الآخرين حيث لا يستفيد الإنسان من أعضائه التي يأكلها الدود وتتحول لتراب بعد وفاته.

وتفاعلت عدد من الفنانات والمشاهير منهم رانيا يوسف التي أعلنت عن تبرعها بأعضائها بعد وفاتها قائلة «أنا شخصيا شايفة إن ده جسمي، ويمكن يكون منفعة لغيري يستفيد بيه، ممكن حد يستفيد بقرنية أو بقلب، أو حتى بصباع، بدل ما ياكله الدود».

كما أعلنت النائبة فريدة الشوباشي عن تبرعها بأعضائها وتعتبر أول نائبة تعلن التبرع بأعضائها وتأييدها الكامل لدعوة التبرع بالأعضاء لإنقاذ أرواح البشر.

كما أعلنت الإعلامية إيناس عز الدين تبرعها بأعضائها مؤكدة: «أنا هكون ميتة وقتها ويمكن أعضائي تفيد أي حد مريض، طالما أن التبرع بالأعضاء حلال وفقًا لما أعلنه عدد من المشايخ».

وأكدت إلهام شاهين أن زميلتها الفنانة يسرا تفكر في التبرع بأعضائها بعد الوفاة، وكذلك الفنان السوري عبدالمنعم العمايري.