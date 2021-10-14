ابنة عمرو دياب تعلن إصابتها بهذا المرض

المصدر: البيان

أعلنت نور عمرو دياب إصابتها بمرض فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD.

وقالت نور، اليوم، عبر حسابها الشخصي في «إنستغرام»: «عليكم أن تخلقوا بيئة خاصة بكم من السعادة والاستقرار حتى لو كان ذلك يعني إجراء تغيير جذري».

وكشفت أنها كانت تتردد على طبيب نفسي، خاصة في فترة الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19)، بسبب تعرضها للاكتئاب.

وأضافت: «لم أستطع النوم، أو الأكل، عندما كان يهاجمني القلق، شعرت بالموت، وكل ذلك ذهب بعد العلاج».

وذكرت أن موعد زفافها سيكون العام المقبل، موضحةً: «سأتزوج في عام 2022، خطيبي كيران وودورد، سعيدة معه للغاية».

ونوَّهت بأنها لا تحب استغلال اسم والدها ووالدتها وشهرتهما، متابعةً: «لكن أحب أن يتابعني جمهوري لنفسي فقط، وأتجاهل الانتقادات السلبية التي توجه إليَّ».