مجموعة فنية عالمية شهيرة في ضيافة «سيتي ووك» اليوم

المصدر: دبي - البيان

تستضيف سيتي ووك، الوجهة العصرية في دبي، مجموعة « Lagerfeld: The Chanel Shows » الشهيرة، التي تقدمها 7 غاليريهات فنية لعشاق الفن للمرة الأولى في دبي، ابتداء من اليوم وحتى 15 يناير 2022. ويمكن للزوار التوجه إلى ذا كورتيارد في سيتي ووك ليعيشوا أجواء المعرض المميز والمليء بالصور الفوتوغرافية للفنان سيمون بروكتر، والاستمتاع بتحفة كارل لاغرفيلد.

ومن المرتقب أن يحضر سيمون بروكتر، بوصفه أحد أبرز المصورين الفوتوغرافيين في جيله وأحد المصورين الوثائقيين الموثوقين لدى كارل لاغرفيلد، من جديد للمشاركة في هذا المعرض.

فمن خلال تجسيد جوهر The Chanel Shows وما يميزها من نشاط وحيوية، أعاد بروكتر إحياء هذه المجموعات الرائدة بصرياً من مشهد الغابة الفاتن إلى إطلاق الصاروخ، حيث جمع العديد من الصور الفوتوغرافية لكي يبين في صورة واحدة الجوانب الكثيرة للمشهد الزاخر والمقتضب في آن واحد.