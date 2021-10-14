«الكمين».. فيلم إماراتي يروي قصة إنقاذ جنود محاصرين

المصدر: أبوظبي - البيان

طرح أول إعلان ترويجي للفيلم الإماراتي الضخم «الكمين»، الذي يسرد وقائع قصة حقيقية لإنقاذ مجموعة من الجنود الإماراتيين، الذين علقوا داخل كمين في وادي جبلي، تحت حصار عناصر من المتمردين. ويُعد "الكمين"، الذي أعلنت عن طرحه، أمس، الشركتان اللتان أنتجتاه: «إيه جي سي إنترناشونال»،، و«إيمج نيشن أبوظبي»، أكبر إنتاج سينمائي باللغة العربية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يشارك فيه طاقم عمل مؤلف من 400 فرد، يشمل النجوم الإماراتيين الذين يؤدون الأدوار الرئيسة بالفيلم.

وقد صورت كافة مشاهده في دولة الإمارات، وهو من بطولة: مروان عبد الله صالح، خليفة الجاسم، ومحمد أحمد. وقد أخرجه، المخرج الفرنسي العالمي بيير موريل (مخرج فيلم تايكن، المنطقة بي 13)، بالتعاون مع المنتج ديريك داوتشي (رومان جي إسرائيل، فيكتور فرانكشتاين)، وجنيفر روث (بلاك سوان).

وهو من كتابة: براندون بيرتيل (فيلم السرعة والغضب 7)، وكورتيس بيرتل (مسلسل وسام الشرف). وذلك التعاون مع جنود القوات المسلحة البواسل، الذين شاركوا في وقائع الكمين الحقيقية عام 2018، والذي استُلهِمَت منه قصة الفيلم. وقد دعمت «إيمج نيشن أبوظبي»، الفيلم بطاقم عمل من صنّاع الأفلام الإماراتيين، والكوادر الاستشارية الثقافية، بمن فيهم هناء كاظم وطلال الأسمني وعلوية ثاني وعلياء القزي. ومن المقرر طرح فيلم الكمين في دور العرض بدولة الإمارات والمنطقة، في وقتٍ لاحق من العام الجاري.