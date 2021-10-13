حقيقة وفاة الفنان السوري ياسر العظمة

المصدر: البيان

نفي الفنان السوري ياسر العظمة الشائعات التي تم تداولها مؤخراً والتي أكدت وفاته إثر وعكة صحية ألمت به.

وقال العظمة على حسابه في إنستغرام "أحبائي تنتشر إشاعة كاذبة عني ولكنني بعون الله أحيا وبحبي لكم وبحبكم لي أعيش حياة هانئة".

وتم تداول شائعة وفاة الفنان ياسر العظمة بوعكة صحية مفاجئة، في أحد مستشفيات العاصمة السورية دمشق، على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الفنان ياسر العظمة من عائلة العظمة بدمشق، ولد في 16 مايو 1942، اشتهر من خلال مسلسل “مرايا” الذي كتبه وأعده لأكثر من 35 عامًا، قدم خلاله العديد من الشخصيات، غالبًا ما تحمل شخصية كوميدية نقدية.

تخرج الفناة السوري من كلية الحقوق بجامعة دمشق، وتزوج من أميرة خطاب، شقيقة الفنانة فاديا خطاب، بعد أن قابلها في مسرحية “غربة”، حيث أنجب منها هما أنور ويزان.

في الستينات، قدم برنامج تصحيح اللغة العربية "أبجد هوز"، ثم شارك في عدد من المسرحيات منها قرية ضيعة تشرين وغربة مع الفنان نهاد كالي ودريد لحام، بعد خلافه مع دريد ذهب للعمل في مشروعه "مرايا".