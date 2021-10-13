لميس الحديدي تخرج عن صمتها .. وتكشف هل الفنانة ناهد شريف والدتها؟

المصدر: البيان

خرجت الإعلامية المصرية لميس الحديدي عن صمتها تجاه الشائعات التي يرددها البعض بشأن أنها ابنة الفنانة الراحلة ناهد شريف، لتحسم بذلك جدلاً طاردها لسنوات عديدة، ولكنها كانت تصر دوماً أن تلتزم الصمت عنه دون الكشف عن حقيقة الأمر.

وقالت "الحديدي" أثناء تقديمها حلقة أمس الثلاثاء من برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "ON" تعليقًا على الحادثة الغامضة لسقوط ميكروباص في النيل من كوبري الساحل والذي لم يتبين حقيقتها حتى الآن وأنها ما تزال شائعة تحقق فيها السلطات المختصة، مضيفة أنها شخصيًا تعاني من الشائعات.

وأضافت: "أنا عندي شائعة مش عارفة أتخلص منها إن والدتي الفنانة ناهد شريف وأنا نموذج فج لهذا الموضوع وانت لا تستطيع تقنع الناس أن مفيش ميكروباص وقع في النيل وأنا مش عارفة أقنع الناس ازاي أحط شهادة ميلادي أو أحط صورة والدتي".