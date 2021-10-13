سهير رمزي تكشف حقيقة إصابتها بالبهاق

المصدر: البيان

كشفت الفنانة المصرية سهير رمزي حقيقة إصابتها بالبهاق، نافيةً ما تردد أخيراً في مواقع التواصل الاجتماعي عن ذلك.

وأوضحت سهير، في مداخلة هاتفية أمس مع قناة «إم بي سي مصر»، إن جمهور «السوشيال ميديا» أصبح يصدر الشائعات حول حياة الناس.

وقالت: «الناس بقت بتنصّب نفسها لتشخص أمراض وتقول فتاوى.. طيب كلموا الناس دي واعرفوا فيهم إيه ولا إيه الموضوع».

وأضافت: «كل الحكاية إني قعدت في الشمس وجبت كريم كان بايظ مقرتش اللي عليه، وقعدت في الساحل الشمالي وشمس وبحر وكده.. نمت وقومت حسيت بالتهاب جامد قوي في إيديا.. فجسمي قشّر بس من الحرقان والالتهاب، مش بهاق».

كانت بعض المواقع قد نشرت صورة للنجمة تظهر فيها ولون جلدها في بعض المناطق مختلف عن لونه الطبيعي، ما دعا الكثيرين إلى استنتاج أنها أصيبت بالبهاق.