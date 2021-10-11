أول ظهور للفنان نضال الشافعي بعد تعرضه لوعكة صحية

المصدر: إعداد: السيد رمضان

فاجأ الفنان المصري نضال الشافعي جمهوره ومحبيه بأول ظهور له بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.

ونشر الشافعي، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، مقطع فيديو له وهو يؤدي بعض التمرينات الرياضية وقد ظهرت على وجهه علامات التعب.

وقال النجم، الذي خضع لجراحة عاجلة استمرت 4 ساعات: «جالي دعوات كتير، محبتكم على راسي ومتشكر ليكم جداً».

وأضاف: «آسف لو كنت تعبت قلبكم، كان غصب عني، ربنا يخليكوا ليا، كان امتحان واختبار صعب، الحمد لله على كل شيء».

يُذكر أن نضال الشافعي قد أصيب بانفجار في القولون دخل إثره إلى المستشفى، إذ شعر بألم شديد ثم استقرت حالته الصحية في الوقت الحالي.