مصر .. إحالة فنان شهير للجنايات بتهمة هتك عرض 7 فتيات

المصدر: البيان

أحالت النيابة العامة بشرق العاصمة المصرية القاهرة فناناً شهيراً إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالتحرش وهتك عرض 7 فتيات داخل ورشة تمثيل بالقاهرة.

وأكد مصدر قضائي - رفض ذكر اسمه - أن الوقائع معظمها جرت بنطاق قسم شرطة مصر الجديدة، وفقا لموقع مصراوي.

وأنكر المتهم المحبوس، التهم الموجهة إليه من النيابة العامة.

ومن المقرر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة جلسة لمحاكمته.

وكانت بعض الفتيات كتبن في يونيو الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورات قلن فيها إن المتهم استغل حاجتهن للتدريب واستغل سلطته عليهن ثم اعتدى عليهن جنسيًا، وأبلغ عدد من الفتيات الشرطة واتهمن الفنان الشهير بهتك عرضهن داخل الأستوديو.