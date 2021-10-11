الفنانة حنان شوقي تهاجم محمد رمضان

المصدر: البيان

هاجمت الفنانة المصرية حنان شوقي، الفنان محمد رمضان، مشيرة إلى أنها لا تستطيع متابعة شخص غير صادق.

واعتبرت حنان شوقي، أن الفنان كريم، عبدالعزيز هو "نمبر ون"، وليس الفنان محمد رمضان "الذي كان قد اشتهر بلقب "نمبر ون".

وخلال لقائها مع برنامج "نص الكلام"، قالت حنان شوقي: "لما شفت كريم عبد العزيز بيمثل في رمضان، حسيت إن نور الشريف لسة مامتش، ولا أحمد زكي مات.. هو بيشيل الوسط الفني على إيديه.. الوسط الفني تقيل بكريم عبدالعزيز". بحسب صحيفة النهار اللبنانية.

وأضافت: "أنا مش بتابع أي حاجة لمحمد رمضان ولا أحب أتابع، مبعرفش اتفرج على حد مش صادق.. وعلى الرغم من إن عنده كاريزما، إلا أن هو اللي بيبوظ نفسه.. لأنه طول الوقت بيقلد أحمد زكي، حتى في بلع الريق".

وأردفت: "أنا مابحبش البني آدم اللي بيجور على إنسان آخر.. وياخد بونط على السوشيال ميديا، ويضيع حياة بني آدم تاني.. ده ما يبقاش فنان.. ومش هشتغل معاه حتى لو إدوني ملايين الملايين. .أنا معرفش اشتغل معاه".

وأكملت الفنانة المصرية: "هو اللي بيعمل كده في نفسه.. بيصعب عليا.. لأن الغرور ساعات مش بيخلي صاحبه يعرف يتحكم فيها بعد كده".