المخرج سانجاي غوبتا ينضم إلى نجوم في بولييود في دعم شاروخان

المصدر: إعداد: نهى حوّا

انضم مخرج الأفلام الهندي، سانجاي غوبتا، إلى عدد من نجوم بولييود أخيراً، في تقديم الدعم للنجم شاروخان، على خلفية قضية اعتقال ابنه آريان خان في قضية تتعلق بالمخدرات.

وكان آريان قد احتجز من قبل مكتب مكافحة المخدرات الهندي إثر غارة شنها المكتب على سفينة سياحية كانت حفلة حماسية تقام على متنها، وذلك قبل أن يتم اعتقاله.

وعلى الأثر، خرج عدد من نجوم بولييود لتقديم الدعم لشاروخان وعائلته، حيث غرد نجوم، من أمثال الممثلة الهندية المتقاعدة بوجا بهات، والممثل هريثيك روشان، والمخرج والممثل هنسال مهتا، والممثلة رافينا تاندون وآخرين، تضامناً مع شاروخان.

وقد أفاد موقع "زووم تي في انترتاينمنت" أن المخرج سانجاي غوبتا، المعروف بأفلامه "شوتاوت أت وادالا" و" كانتي" و"كابيل" انضم إلى سلسلة المشاهير، مغرداً بتاريخ 10 اكتوبر على موقع "تويتر" بالرسالة التالية: "شاروخان كان دائماً موجوداً بطريقته الخاصة لكل شخص احتاج إلى المساعدة ومد له يد العون. يمكنني قول ذلك كحقيقة".

وفي غضون ذلك، كانت الأنباء تتحدث عن قرب عرض فيلم "فيسفوت" من نوع الإثارة من إخراجه في غضون أسابيع قليلة، وعن عودة الممثل الهندي فاردين خان بعد 11 عاماً في هذا الفيلم، حيث سيظهر جنباً إلى جنب مع الممثل الهندي ريتيش دشموك" في الفيلم.

هذا ويعد فيلم "فيسفوت" طبعة جديدة للفيلم الفنزويلي الذي رشح لجائزة أوسكار بعنوان "حجر ورق ومقص".

وقد شارك سانجاي في بيان رسمي الخبر، كاشفاً عن أن الممثلين في "فيسفوت" سيظهران في صور آفتار لم يسبق لها مثيل.

بدوره، أفاد الممثل الهندي روهيت روي على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيشارك في الفيلم.