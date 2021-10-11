سهير رمزى: "لو رجع الزمن مش هعمل أفلامي"

المصدر: البيان

قالت الفنانة القديرة سهير رمزي في لقاء تلفزيوني "لو رجع الزمن مش هعمل أفلامي".

واعترفت سهير رمزى، خلال حلقتها مؤخراٍ مع وفاء الكيلاني في برنامج السيرة، بأنها ليس لديها أولاد حتى الآن؛ بسبب الإجهاض، فكلما حملت فى طفل أجهضته، وذلك لأنها لم تكن ترغب فى أن تتعلق بأى شخص غير أمها الفنانة درية أحمد، لكنها نادمة على هذا القرار.



وقالت سهير رمزى: "أجهضت فى أول جوازة مرتين وطلقني.. والجوازة الثانية أجهضت وزعل مني، ورفضت أخلف عشان محبش حد زى أمي".



وأضافت: "كنت بجهض ومعرفش إنه حرام، وعوضت ده فى القطط"، لافتة إلى أنها تنادي القطط وزوجها بنفس الاسم: بقول للقطط "لولو" ولجوزي "لولو".



وتابعت: "لو رجع الزمن مش هعمل أفلامي"، مشيرة إلى أن الحجاب بجانب عملها كممثلة لا يجتمعان؛ قائلة: "الحجاب مينفعش مع شغلي.. قعدت 20 سنة مشتغلش وسألت قالوا لي: ممكن تمثلى بالحجاب لكن فى النهاية مينفعش".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة القديرة سهير رمزي معتقدين إصابتها بمرض البهاق.

وكشفت النجمة سهير رمزي أنها لا تعاني من مرض البهاق، وكل ما حدث أنها استعملت "كريم" منتهية صلاحيته، وهو ما تسبب في ذلك، وتشكر ربنا على كل شيء وفق اليوم السابع.