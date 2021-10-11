صفاء أبوالسعود تكشف شروط عودتها للتمثيل

المصدر: البيان

كشفت الفنانة المصرية صفاء أبو السعود عن تفكيرها في العودة من جديد للمشاركة في أعمال فنية.

ووضعت النجمة المصرية بعض الشروط الخاصة لعودتها التي من خلالها سوف توافق على هذه الخطوة.

وخلال مكالمة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" المعروض على قناة "القاهرة والناس"، أكدت صفاء أبو السعود، أنها تعيش حالة من النشاط في هذه المرحلة وتساهم في العديد من المناسبات الخاصة بالتعليم والرياضة، كما كشفت عن تاريخ ميلادها الحقيقي والذي يوافق يوم 19 أكتوبر. وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وأوضحت الفنانة المصرية رغبتها في تقديم عمل فني مختلف يضيف للمشاهد ويليق بتاريخها الفني وليس مجرد عمل تقليدي، حيث أنها ابتعدت عن الدراما منذ آخر أعمالها "اغتيال شمس" الذي عرض في عام 2010

يذكر أن الفنانة صفاء أبو السعود قد ابتعدت عن المشاركة في أي أعمال درامية منذ ما يقارب الـ11 عام وكان للفنانة المصرية عمل إذاعي قدمته في عام 2013 وكان يحمل عنوان "أيام العز".