إقبال كبير على عروض فيلم ما وراء المحيط

المصدر: دبي - البيان

يحصد فيلم «ما وراء المحيط» للمخرج ماركو أورسيني، نجاحات متواصلة في ظل استمرار عروضه في الإمارات ومصر، ويلقى إقبالاً كبيراً على متابعته، وذلك ضمن جولته بالعالم العربي وبعد مشاركته في أكثر من مهرجان دولي. وتتواصل العروض في سينما فوكس الإمارات بدبي مول الإمارات ومردف سيتي سنتر وأبوظبي ياس مول، ويُعرض في مصر في فوكس مصر بمول مصر وألماظة، حيث يتابع «ما وراء المحيط» القصة المروّعة للمغامرين عمر سمره وعمر نور، وتحدي التجديف الأصعب الذي خاضوه لعبور مسافة 3000 ميل بحري في المحيط الأطلنطي من جزر الكناري إلى أنتيغوا، وهي رحلة تجديف غير مدعومة ومحفوفة بالمخاطر، وتعتبر جزءاً من سباق تجديف سنوي يُدعى تحدي الأطلنطي. أحداث الفيلم يتم روايتها على لسان من عاشوها، إذ يصوّرون أشكال المعاناة المختلفة التي خاضوها بها، ويحكون بالتفصيل الأحاسيس المختلفة التي شعروا بها، والمغزى النهائي للرحلة.