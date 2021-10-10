تطورات الحالة الصحية للفنان عبد العزيز مخيون

المصدر: البيان

كشفت علياء ابنة الفنان المصري عبد العزيز مخيون، عن تطورات الحالة الصحية لوالدها، بعد خروجه من المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقالت "جرى الاستغناء عن أجهزة الأكسجين بالمستشفى، وسيكمل العلاج بالمنزل، ولكن ما زالت نتيجة المسحة إيجابية"، وفقا لصحيفة الوطن.

وأصيب الفنان عبد العزيز مخيون، بفيروس كورونا، وغادر المستشفى، ويخضع حاليا إلى العزل المنزلي وفق بروتوكول العلاج من الفيروس، الذي أقرته وزارة الصحة.

وكان الفنان عبد العزيز مخيون، قد حرص على توجيه الشكر للفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، وكتب: "أخي أشرف زكي.. أنت لا تنتظر شكرا من إخوتك، إنه طبعك، وإخلاصك وتفانيك في أداء رسالتك السامية النبيلة".