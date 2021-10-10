نشوى مصطفى تكشف حقيقة تدهور حالتها الصحية جراء إصابتها بكورونا للمرة الثانية

المصدر: البيان

نفت الفنانة المصرية نشوى مصطفى إشاعة إصابتها بفيروس كورونا مرة ثانية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن».

وقالت نشوى: «أنا الحمد لله زي الفل نحمد ربنا، وفي إشاعة إني عندي كورونا، بس الحمد لله أنا تمام ومعنديش كورونا».

وتابعت نشوي مصطفى: «أنا زي الفل ومعنديش أي حاجة، والحمد الله أنا التزمت بتعليمات وزارة الصحة واخدت جرعتين التطعيم».

يذكر أن آخر أعمال نشوى مصطفى كان فيلم «شاومينج»، بطولة بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، حامد الشراب، أحمد سلطان، توني ماهر، وسامي مغاوري، من تأليف أشرف حسني، وإﺧﺮاج شادي أبو شادي.