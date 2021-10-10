الفنان دريد لحام يكشف سبب غيابه عن السينما المصرية

المصدر: البيان

كشف الفنان دريد لحام سبب غيابه عن السينما المصرية منذ سنوات.

وقال، "أنا لم أمانع، ولم أطلب لهذا الموضوع ورفضت، كما أننى تغيبت عن السينما بشكل عام فترة كبيرة لأننى لم أجد عملًا يتلاءم معى، وأنا لست من الممثلين الذين يشاركون فى أى عمل للبقاء على الساحة فقط. وفقا لموقع صدى البلد.

وعن سبب عدم مشاركته بعمل مصري وتحدثه باللهجة المصرية قال: "لهجة أى فنان تنبع من هويته، وهل يتقبل أحد الزعيم عادل إمام بلغة أخرى، وكوني لم أقدم شيئا باللهجة المصرية لأني متمسك بهويتي السورية، واللهجة المصرية هوية وليست لغة، ولكنني في الوقت نفسه حريص على استخدام المصطلحات الدارجة في الدول التي أعرض فيها مسرحياتي كي يفهمنا الجمهور ونضحكهم".

وعن رأيه في مستوى الأفلام السورية خلال الفترة الأخيرة، قال دريد لحام: "نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا، لا أنظر لمستوى الأفلام ثقافيا أو فنيا، وكون صناع السينما قادرين على إنتاج فيلم في ظل هذه الظروف فهو أمر رائع، ومعظم الأفلام المتواجدة حاليا من أجل توثيق ما مرت به سوريا للأجيال القادمة، لكى يروا الحقيقة ويعرفوا ماذا حدث".

وأوضح لحام أنه "لا يوجد خليفة له في الفن وأنه من الممكن أن يكون هناك فنان اهم منه ولكن لن يشبهه"، مضيفا: "في الماضي كانوا يقولون إن الفنان عبد الحليم حافظ وقف ضد وصول فنانين، ولكن رحل عبد النحليم هل له خليفة الآن..الإجابة هي لا، وحتى لو هناك أصوات أفضل منه ولكن لن تجد بينهم عبد الحليم، لأن الفن لا يورث".

وعن الكوميديا التي تقدمها الأجيال الجديدة من الممثلين، أشار دريد لحام إلى أنه "لم يعد هناك كوميديا"، وعلق الفنان السوري قائلا: "الكوميديا تأتي من تصرف الممثل والواقعية وليس من الإفيهات الغريبة التي يتداولوها على الشاشة والتي تنبع من نص غير محكوم، وأوجه تحية واحترام لكل من أضحكونا".