تغريدات النجوم... مشاعر تفيض بالشوق لدبي

المصدر: دبي - جاسم حمد

فاضت حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، بمشاعر الشوق والحب لدبي، التي تفتح ذراعيها لاحتضان نجوم الفن، ما يزيد عشاقها إيماناً بقدرة هذه المدينة الساحرة، ويزيد جاذبيتها ويعزز مكانتها وجهة للفنانين والمبدعين من شتى أنحاء العالم. كما شهدت حسابات النجوم أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة نشاطها، إذ بدأ النجوم بالكشف عن أعمالهم الفنية الجديدة، في وقت اجتهد آخرون في رد الشائعات التي أثيرت حولهم، بينما كشف البعض عن جوانب من الحفلات الموسيقية المتنوعة التي أحيوها.

«البيان» جالت بين حسابات النجوم وخرجت منها بباقة من التغريدات، وكانت البداية مع النجمة اللبنانية إليسا، التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها صورة لها من دبي عبر حسابها على «تويتر»، معلقة عليها «ليلة في دبي»، معبرة بذلك عن شوقها وعشقها لـ«دانة الدنيا»، ولكل ليلة فيها، وذلك بعد فترة من الابتعاد عنها بسبب الظروف الأخيرة التي مرت على العالم بسبب انتشار فيروس كورونا. كما نشرت مقطع فيديو لها على حسابها على «انستغرام» تحمل باقة من الورد في فندق في قلب دبي وهي مبتسمة ومفعمة بالنشاط والحيوية.

صورة السعيد

من جانبه، نشر سفير الألحان فايز السعيد عبر حسابه على «انستغرام» صورة تجمعه مع الفنان راغب علامة في دبي وكتب عليها «فايز السعيد وراغب علامة في دبي فأي إبداع نتوقع؟». كما نشر فيديو لمقطع من أغنية الفنان وليد الشامي، وعلّق عليها وكتب: «حبيب روحي.. جديدنا كلمات حميد النيادي وغناء وليد الشامي».

وبدورها ابهرت الفنانة نانسي عجرم متابعيها، بصورة جديدة لها في دبي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام". وظهرت الفنانة بإطلالة ساحرة حازت على إعجاب متابعيها.

حفلة الجسمي

من جانبه، نشر الفنان حسين الجسمي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» مقاطع فيديو من حفلته في القاهرة يوم الخميس، بفندق الماسة، حيث أحيا واحدة من أقوى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر وغنى مجموعة من أروع أغانيه، التي نالت رضا وإعجاب الجمهور. كما طرح الجسمي أغنية عاطفية جديدة من ألحانه وغنائه بعنوان «فتاك»، وتوزيع المايسترو وليد فايد، وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع «يوتيوب».

ونشرت الفنانة الإماراتية بلقيس عبر حسابها في «تويتر» مقطع فيديو لمشاركتها في الأوبريت الغنائي الذي تم تنظيمه ضمن احتفالات مصر بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر، والذي حمل اسم «كمل عبورك»، وكتبت تعليقاً على الفيديو «تشرفت اليوم بالمشاركة والغناء في احتفالات نصر ٦ أكتوبر في بلدي الثاني جمهورية مصر العربية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ممثلة عن بلدي الإمارات مع شكري وتقديري لجميع القائمين على الأوبريت وكلي فخر وشرف والقادم أجمل، بلقيس».

وأعلنت الفنانة حياة الفهد عبر صفحتها الرسمية على «انستغرام» انضمام الفنانة السعودية ليلى السلمان إلى فريق عمل مسلسل «سنوات الجريش»، معلقة «مع النجمة السعودية ليلى السلمان في مسلسل سنوات الجريش.. تمنياتنا لها بالتوفيق بإذن الله تعالى».

مقطع فيديو

وأطلق الفنان ماجد المهندس أغنيته «حرام تروح» ونشر مقطع فيديو لها على حسابه على موقع «تويتر» وكتب على المقطع «حرام تروح» كلمات أحمد علوي وألحان أحمد الهرمي.

وأعربت الفنانة لطيفة التونسية، التي بدأت تسجيل أغنية جديدة لها «الأستاذ» عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، عن حيرتها ووجهت سؤالاً لجمهورها عبر حسابها الشخصي في «تويتر»، قائلة: «مساء الخير عليكم الكل.. سؤال محيرني الرد عندكم. تحبوا الأغنية الجاية فيديو كليب ولا ؟؟؟؟ اللي حتقولوه هيحصل».

وردت الفنانة المصريّة ياسمين صبري، على الضجّة التي أثارتها تصريحاتها بشأن كتابتها لمسلسلها الجديد «أمتلك موهبة لا يستهان بها»، وقالت عبر حسابها على موقع«انستغرام»: «تنبيه.. تصريحات ياسمين صبري بخصوص مسلسلها القادم "حلم ليال" لم تنقل بالشكل الصحيح». مؤكدة أن المسلسل فكرتها ومن كتابة المؤلف محمد عبد المعطي، وكل الأخبار التي يتم تداولها عن كتابتها للمسلسل مغلوطة وغير دقيقة.